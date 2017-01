Facebook dejó de funcionar en muchos países

Facebook, la mayor red social del mundo, se ha caído este viernes en muchos países del mundo. Durante unos 30 minutos, usuarios de varios lugares del planeta comunicaron en otras redes sociales que no podían escribir mensajes, ver noticias, o ni tan siquiera iniciar la sesión.

“Se produjo un error. Estamos intentando resolver este problema cuanto antes”, rezaba el mensaje que aparecía en la pantalla cuando se intentaba abrir la página de Facebook.

Al no poder usar la red social, muchos internautas han publicado en otras redes sociales comentarios irónicos sobre la caída de Facebook y no han tardado en crear memes sobre el incidente en la Red. De forma sarcástica, muchos de ellos vienen a decir que no hay mucho que hacer cuando se cae Facebook.

El pasado mes de octubre varios sitios como Twitter, Amazon, CNN, Reddit, PayPal, Spotify, AirBnB y Netflix, entre otros, dejaron de estar disponibles a consecuencia de tres ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) contra la compañía Dyn, un importante proveedor de servicios de DNS (Sistema de Nombres de Dominio).

Ello afectó a más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, aunque en un primer momento quedó limitado a los de la costa este de Estados Unidos.

RT