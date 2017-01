Embarazada recibió críticas en las redes porque su vientre lucía “muy negro”

Tras publicar las fotos de su embarazo, esta mujer nunca imaginó que algunos comentarios se enfocarían más en su aspecto físico que en las felicitaciones por la ‘dulce espera’. Pero lejos de incomodarse, tuvo una inteligente respuesta. Por Abraham Monterrosas Vigueras.

Cuando compartió en las redes las fotos de su embarazo, esta mujer esperaba lo que la mayoría: felicitaciones y mensajes de amor. Pero en vez de eso, recibió comentarios relacionados con su aspecto físico.

Se llama Porsche Thomas y es una modelo estadounidense. El pasado 29 de diciembre, una foto a días de dar a luz a sus gemelos generó todo tipo de críticas. Mientras algunos la felicitaron, otros comentaron que su vientre lucía “demasiado negro”. Incluso, alguien le escribió: “Tu estómago es repugnante”.

La mujer es hija de Peter Thomas, quien participa en el reality show Real Housewives of Atlanta.

Las críticas negativas sorprendieron a Porsche. “Casi nunca se ven los vientres de las mujeres embarazadas afroamericanas y, cuando los mostramos, la gente tiene una reacción negativa por alguna razón, como si fuera algo vulgar”, contó al portal BET.

Porsche está casada con Till H. Gross (foto), un reconocido orador motivacional en Estados Unidos.

La mujer refiere que nunca recibió críticas negativas durante su embarazo. Incluso, compartió imágenes de varias sesiones de fotos que le realizaron durante esta etapa de su vida.

Ante los comentarios, la mujer respondió: “No me aferro a las opiniones de otras personas que no tienen nada que ver conmigo. Me río de la ignorancia. Sé que existe, está ahí y es triste”, contó a BET.

E incluso, aprovechó su cuenta de Instagram para defenderse: “Mientras algunos han criticado la negrura de mi vientre durante lo que deberían ser unas alegres fiestas, yo he seguido aquí disfrutando de la vida, con dos seres humanos creciendo dentro de mí, y viviendo milagros”, escribió.

El pasado 7 de enero, Porsche y su esposo le dieron la bienvenida a sus hijos, que se llamarán August y Berlin. E ignorando las críticas recibidas, la mujer publicó esta foto en las redes sociales.

Agencias.