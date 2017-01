Presidente de México saluda Toma de Posesión

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su voluntad de fortalecer la relación de amistad y cooperación con Nicaragua, a la vez que saludó la Toma de Posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A continuación, el mensaje enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto:

Ciudad de México, 5 de enero de 2017

COMANDANTE

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

PRESENTE

Le agradezco su atenta invitación para acompañarlo en el inicio de su próximo periodo de gobierno. Debido a que no me será posible asistir a esta distinguida ceremonia, he designado al Embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso, para que acuda en mi representación.

Al renovarle la voluntad de mi Gobierno para fortalecer la relación de amistad y cooperación que nos une con Nicaragua, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

(Firma)