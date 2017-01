Comienza el retorno de nicaragüenses que residen en el exterior tras fiestas de fin de año

Los recuerdos en las fiestas de navidad y año nuevo literalmente van empacados en estas maletas, el momento de despedirse de sus seres queridos ha llegado para miles de Nicaraguenses que retornan desde hoy hacia Estados Unidos, Costa Rica, España entre otras naciones, tras su corta estancia en la tierra que los vio nacer.

Sonrisas con sabor a nostalgia, lágrimas inevitables y abrazos acompañados con un hasta luego, reinaron este lunes en el loby del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, no es para menos , muchos compatriotas tenian años de no visitar Nicaragua.

En los próximos días las autoridades correspondientes informarán sobre el flujo migratorio en las fiestas decembrinas, solo en el puesto fronterizo de peñas blancas se espera la salida de 100 mil nicaraguenses con rumbo a Costa Rica, una cifra similar a la del año pasado.

Periodista: Arnulfo Peralta